Quirinale: domani Mattarella vede Biden, Bolsonaro, Segretario Onu e Presidente Asean**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si terrà a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre incontrerà, in visita di cortesia, domani pomeriggio il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden; il Sultano del Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, in qualità di Presidente di turno dell’Asean; il Segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres; Il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Messias Bolsonaro.