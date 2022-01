Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Anche la seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, in programma domani, si svolgerà alle 15, per consentire la partecipazione ai funerali del deputato di Forza Italia Enzo Fasano. Per mercoledì invece scrutinio previsto alle 11, orario che dovrebbe essere confermato anche per le successive votazioni che dovessero rendersi necessarie, secondo l'orientamento emerso dalla Conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato.