Quirinale, Emiliano: Regioni chiedono sacrificio a Mattarella

Roma, 28 gen. (askanews) – Le regioni possono chiedere un sacrificio a Mattarella, come avvenne per Napolitano. A chiederlo è il presidente della Puglia, Michele Emiliano.

“La corsa è finita. I due schieramenti hanno grosse difficoltà. Scegliere una personalità che non dia garanzie al perdurare del governo in carica è un’autentica incoscienza – sottolinea – che non ci possiamo permettere. Il governo in carica deve proseguire il lavoro. La maggioranza deve rimanere intatta. Non c’è ragione per immaginare soluzioni che non possano produrre questo effetto.

Non è possibile che l’elezione del presidente della Repubblica determini lo scardinamento di un governo impegnato in emergenza”.

“Non vedo altre possibilità. Mi rendo conto che la non disponibilità di Mattarella è ragionevole, però si è verificata una condizione ancora più difficile di quella con Napolitano. Se dovesse servire una mediazione da parte delle Regioni – conclude – credo che le regioni italiane possano fare come per Napolitano questo sforzo di rappresentare la comunità italiana e aiutare i partiti a trovare questa soluzione rapidamente.

Siamo qui da troppi giorni”.