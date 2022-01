Quirinale, Enrico Costa: votiamo Cartabia, basta muro contro muro

Roma, 25 gen. (askanews) – “Mi pare ci sia ancora il muro contro muro, segno di scarsa maturità delle forze politiche. Noi come Azione e Più Europa voteremo Marta Cartabia non come candidata di bandiera ma come proposta di metodo alle forze politiche”. Lo afferma Enrico Costa di Azione e Più Europa.

“Oggi – prosegue – abbiamo un governo di unità nazionale. Le stesse forze che si confrontano sul governo si dividono sul capo dello Stato.

Credo che questo sia inaccettabile, è necessario un passo in avanti”.