Quirinale: eroi del quotidiano, ecco i 33 cittadini premiati da Mattarella** (5)

(Adnkronos) – Matteo Mazzarotto, 62 anni, e Ivana Perri, 55 anni, Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la loro dedizione all’inclusione e al sostegno per il dopo di noi delle persone con gravi disabilità cognitive-sensoriali".

Gaspare Morgante, 59 anni, e Laura Terdossi 56 anni, Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la loro originale iniziativa di solidarietà nei confronti di quanti vivono condizioni di solitudine e isolamento".

Andrea Mucci, 23 anni, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per il suo fantasioso contributo nella promozione della cultura dell’accessibilità".

Maria Teresa Nardello, 77 anni, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la sua preziosa opera di promozione e tutela del diritto all’istruzione per i bambini in Sierra Leone".