Quirinale: Federica, ambasciatrice di Dante, con la pittura oltre l'autismo**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Federica Mauro, diciotto anni, di Arezzo, autrice di un lavoro scelto dalla Dante Society di Londra come locandina del concorso artistico internazionale “Dante 700”, volto a celebrare il settecentenario dalla morte del sommo poeta. L’Accademia della Crusca ha voluto proporre l’opera di Federica come immagine di copertina del volume 'Dante l’Italiano', che sarà presentato in occasione della ventunesima settimana della lingua italiana nel mondo e che sarà inviato a tutte le ambasciate, consolati e centri studi italiani nel mondo.

Federica è una ragazza autistica, ma la pittura le ha consentito di esprimere una sensibilità, e di manifestare una potenzialità, che la sua forma di disabilità tendeva a celare. Si può dire che la pittura è stata una leva per oltrepassare i limiti posti dalle sue difficoltà. Il suo disegno è molto originale, ha ben poco di accademico o di tradizionale, ma anche per questo ha destato interesse e apprezzamento.