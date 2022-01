Roma, 25 gen. (askanews) – “Che presidente mi regalerei per i 50 anni? Draghi, giovedì o venerdì”. Così Silvia Fregolent (Italia Viva) poco prima della seconda votazione per l’elezione del presidente della Repubblica, arrivando con una torta in mano per il suo compleanno.

E sulla lista di candidati che sta preparando il centrodestra, ha risposto: “Quando il centrodestra ci presenterà la sua rosa ufficiale di nomi diremo sì o no”.