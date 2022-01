Quirinale: Fontana, 'auspico soluzione in tempi brevi, importante unità centrodestra'

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – "L'auspicio" per l'elezione del Presidente della Repubblica "è che si arrivi a una soluzione in tempi abbastanza brevi". Lo sostiene il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Alla vigilia della prima votazione, domani mattina il governatore lombardo partirà per Roma, tra i nomi su cui ragiona il centrodestra c'è quello di Letizia Moratti, assessore al Welfare ed ex ministro.

Nome che piace al leader della Lega Matteo Salvini e non solo. "Anche a me piace. Io sono dell’opinione che si debba seguire il principio dettato da Salvini dell'unitarietà del centrodestra, questa è l’unica cosa importante. Poi sulle persone – conclude Fontana – si faranno le valutazioni".