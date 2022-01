Quirinale: Fornaro (Leu), 'serve nome alto profilo morale che unisca Italia'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Sempre, e a maggior ragione nella fase complessa della storia nazionale che stiamo vivendo, ci sarebbe bisogno di un Presidente della Repubblica di alto profilo morale e capace di unire il paese". Lo ha dichiarato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro, nel corso della trasmissione Studio24 di Rainews24.

"Bisogna lavorare in uno spirito unitario per ricercare una convergenza su di una personalità che abbia queste caratteristiche. Sarebbe il miglior segnale che per recuperare la fiducia dell’opinione pubblica nella politica e nelle istituzioni. C’è bisogno di un “colpo di reni” in uno spirito di unità nazionale uscendo da logiche da bilancino tra gli schieramenti politici", ha aggiunto Fornaro.