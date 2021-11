Quirinale: Fratoianni (Si), 'complicato per chi ha santificato Draghi dire che non va bene'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Non è tanto che se Draghi decidesse di andare in altri posti potrebbero dirgli di no. Io faccio un’altra considerazione: Draghi è stato sostanzialmente e quasi unanimemente, quasi perchè non tutti sono al governo, santificato dentro e fuori le istituzioni più propriamente politiche, il presidente della Confindustria lo ha addirittura definito l’uomo della necessità mancava solo la parola provvidenza.

Oggi sarà un po’ complicato per tutti coloro che lo hanno santificato quando arriveremo al dunque fra qualche mese dire che Draghi va bene per tutto ma non per quello". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Skytg24 Agenda.

“E poi questo ritornello che i partiti non toccano palla non mi convince affatto: ci sono partiti che stanno lì al governo. Un governo dove siedono ministri politici, e partiti che sostengono le scelte e le decisioni di questo governo”, ha aggiunto.