Quirinale, Fratoianni (Si): ora un nome dal fronte progressista

Roma, 28 gen. (askanews) – “Forse è arrivato il tempo di avanzare anche una proposta da parte del fronte progressista che non sia più sediamoci, vediamo che accade in queste ore. Il fronte progressista ha provato a costruire un’interlocuzione ma abbiamo visto che non ha portato a nulla”.

Lo ha detto arrivando a Montecitorio il segretario di Si, Nicola Fratoianni.

“Forse ci sono anche altre proposte, non esiste solo Draghi, forse è arrivato il momento di un passo avanti da parte di tutti”.