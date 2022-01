Roma, 25 gen. (askanews) – Un’altra fumata nera per la seconda votazione del Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. Sono state 527 le schede bianche.

Mercoledì 26 gennaio, la convocazione per la terza votazione è prevista per le 11. Il quorum resta quello dei due terzi.