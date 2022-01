Roma, 27 gen. (askanews) – “Io penso che Draghi debba fare il premier perché sarebbe un danno per il Paese non averlo a Palazzo Chigi. Penso che debba stare dove è perché lo fa bene e perché è l’unico che può tenere insieme partiti diversi”. Lo afferma Maurizio Gasparri, Forza Italia, nel quarto giorno delle votazioni per il nuovo capo dello Stato.