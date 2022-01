Quirinale: gelo centrosinistra su candidatura Berlusconi, 'è irricevibile'** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Una linea che viene condivisa da altre formazioni, come Leu: "La candidatura offerta dal vertice del centrodestra a Silvio Berlusconi è semplicemente irricevibile -ha spiegato la capogruppo Leu al Senato Loredana De Petris-. La figura del presidente della Repubblica deve essere specchiata, di alto e indiscusso profilo morale.

Non mi pare che Berlusconi possa vantare questi requisiti ed è fin troppo facile immaginare quale danno arrecherebbe una sua eventuale elezione all'immagine del nostro Paese in Europa e nel mondo”.

Stesse considerazioni da parte del leader di Si Nicola Fratoianni: "La destra che propone Berlusconi non è divisiva. È la destra. E la destra italiana non ama la Costituzione. Sottovalutare è pericoloso. Serve una proposta che eviti al Paese un pericoloso salto nel buio”.

Intanto, in serata Matteo Renzi riunisce i grandi elettori di Italia viva proprio sul tema Quirinale. Ma nel pomeriggio, a vertice del centrodestra ancora in corso, il leader di Iv aveva pronosticato: "Berlusconi non sarà il candidato del centrodestra. Lo tengono lì per motivi tattici. La settimana prossima vedremo se Salvini e Meloni fanno sul serio o no. Non voglio rovinare la suspense, ma secondo me si entrerà nel vivo tra mercoledì e giovedì della settimana prossima.

Oggi è melina, catenaccio a centrocampo".