Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Dignità e lotta alle diseguaglianze: trasformiamo gli applausi a Mattarella in azione, accelerando e moltiplicando gli sforzi in Parlamento. Lavoro, sicurezza e pari opportunità per giovani e donne. Come disse Sassoli: la speranza siamo noi. Il Partito democratico c'è".

Lo scrive su Twitter Chiara Gribaudo, responsabile Missione giovani nella segreteria nazionale del Pd.