Quirinale: Gubitosa, 'non scontato parta altro governo con Draghi al Colle'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Il presidente Conte sta avendo dialogo positivo con altri leader al fine di individuare una figura di alto profilo istituzionale che unisca il Paese. Su Draghi la nostra posizione è chiara: dopo che Renzi ha fatto cadere Conte, abbiamo appoggiato un governo su cui abbiamo pagato un caro prezzo politico.

E’ stata la scelta giusta, è stato rifinanziato il Reddito di cittadinanza, il Superbonus 110%, vogliamo che questo governo continui perché abbiamo davanti sfide importanti". Lo ha detto intervistato ad ‘Agorà’ il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

"Non è scontato che un altro governo parta – aggiunge rispondendo alla domanda se sia possibile un altro governo senza Draghi a Palazzo Chigi – Non capisco come mai lo si dia per scontato, sappiamo tutti le difficoltà per fare un nuovo governo.

Noi siamo un gruppo compatto, ma ascolteremo i nostri iscritti, così come abbiamo fatto prima di partecipare ad ogni governo", ha concluso il vicepresidente del Movimento 5 Stelle.