Quirinale, i grandi elettori positivi votano al drive-in

Roma, 24 gen. (askanews) – Le auto con i vetri oscurati arrivano al drive allestito fuori Montecitorio per far votare i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena a causa di un contatto. Una struttura speciale allestita in poco tempo e un altro motivo per cui queste elezioni del presidente della Repubblica saranno ricordate.

Per accedere al seggio in via della Missione i grandi elettori hanno dovuto trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al Covid.

All’ingresso c’è un cartello che indica “Elezione del Presidente della Repubblica”, poi un banchetto per l’identificazione, e i gazebo per votare. Parlamentari e delegati regionali positivi entrano restando in auto; durante la procedura di votazione sono presenti i funzionari e i commessi di Montecitorio per verificare la segretezza del voto e il rispetto delle norme sanitarie, poi le schede saranno sanificate e portate nella stessa urna degli elettori che avranno votato nell’aula.