Quirinale, i romani e il toto-nomi: Draghi o una presidente donna

Roma, 24 gen. (askanews) – Nel giorno in cui si aprono ufficialmente le votazioni per la scelta del nuovo presidente della Repubblica, anche i romani si interrogano e si dividono sul possibile futuro capo dello Stato: e se molti vedono di buon grado la candidatura di Mario Draghi, altri auspicano la scelta di una donna.

“Diciamo che ha lavorato molto bene, è molto valido, in gamba e anche come presidente del Consiglio mi sembra abbia dimostrato ottime qualità, poi è rinomato all’estero, insomma io lo vedo con favore”.

“Secondo me sarebbe meglio che Draghi rimanesse al suo posto, sta facendo un bel lavoro interromperlo in questo momento secondo me sarebbe una follia.

Una donna? Farebbe piacere a tutti, sarebbe un bel segno. Credo che non siamo pronti, può darsi che invece non sia così”.

“Mi aspetto una scelta politica fatta di buon senso e una forte ricerca di una persona che conosca profondamente la Costituzione, questo è quello che mi aspetto, poi il nome può essere uno qualunque”.