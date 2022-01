Quirinale: la mappa dei 1009 grandi elettori, centrodestra a 451, centrosinistra a 407** (3)

(Adnkronos) – Minoranze linguistiche: senatori 4, deputati 4, delegati regionali 2, totale 10.

Altri senatori: Gianclaudio Bressa e Pier Ferdinando Casini (Gruppo Autonomie), Leonardo Grimani (ex Iv), Rosellina Sbrana (ex Lega), totale 4.

Altri deputati: Giusi Bartolozzi, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini (ex Fi), Michela Rostan e Rossella Muroni (ex Leu), Fausto Longo (eletto all'Estero con Pd), Alessandro Fusacchia (ex Più Europa), totale 7.

Senatori a vita: 6 (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano,Carlo Rubbia, Liliana Segre).