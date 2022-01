Quirinale, la new entry Sessa: “Come il primo giorno di scuola”

Roma, 25 gen. (askanews) – Si dice “emozionata”, un po’ come “il primo giorno di scuola”. Ma pronta per questo importante compito che le è stato affidato, nel sostituire Enzo Fasano, scomparso domenica sera alla vigilia della prima giornata di elezioni del presidente della Repubblica. Maria Rosa Sessa è la new entry in Parlamento per prendere parte alle votazioni del nuovo capo dello Stato, dal secondo voto.

“Sono emozionata perché accompagnare il primo ingresso in Parlamento con l’elezione del presidente della Repubblica è un’esperienza unica.

Ma mi accompagna il pensiero rivolto a Enzo che prima che un politico è stato un vero amico. Con lui abbiamo fatto diverse battaglie sul territorio, abbiamo fatto un lungo percorso insieme, mi ha insegnato tanto e spero di far tesoro di questi insegnamenti e portare avanti il suo testimone”. “Mi sento un po’ come al primo giorno di scuola”

Ancora nessun orientamento da parte della forzista: “Spero di partecipare alla riunione del gruppo di Forza Italia.

Accetterò le indicazioni, condivideremo insieme il pensiero. Non c’è ancora una indicazione precisa, c’è un succedersi di nomi, ma nulla di certo”.

Una donna al Colle? “La donna sarebbe una rivoluzione, ma non so se il paese è pronto per una rivoluzione del genere. Vedremo”.

In quanto a abito, trucco e parrucco, Sessa dice: “Questo è il mio stile, non ho rivoluzionato tanto. La vita personale sicuramente. Ho lasciato le bambine a Salerno, c’è un po’ di subbuglio ma sono abituata a stare lontana da casa per motivi di lavoro. Ma in termini di abiti, trucco e parrucco sono sempre così”.