Quirinale, La Russa: come nel gioco dell’oca, è avvilente

Roma, 29 gen. (askanews) – “E’ avvilente quello che le altre forze politiche stanno facendo, con rispetto per Mattarella. E’ incredibile che le forze politiche dopo aver girovagato per diverse posizionate siano tornate come nel gioco dell’oca al punto di partenza, dimenticando che la Costituzione riserva a casi rarissimi la rielezione di un presidente che dovrebbe avvenire semmai alla prima votazione”: lo afferma Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia, che ha già annunciato di non votare Mattarella bis.

“E’ il segnale della incapacità di questi partiti a dare all’Italia un governo e una speranza per il futuro”, conclude La Russa.