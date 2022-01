Quirinale, La Russa: su Draghi nostri voti sono ininfluenti

Milano, 25 gen. (askanews) – “Noi siamo ininfluenti su Draghi. Perché se la maggioranza di governo vuole Draghi non ha bisogno dei voti di fratelli d’Italia. Se la maggioranza non vuole Draghi i voti sono ininfluenti. E’ un rpblema interno alla maggioranza quello di Draghi, non di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto Ignazio La Russa (Fdi) prima di entrare in Parlamento per il voto sul presidente della Repubblica.