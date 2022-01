Quirinale, la variante Omicron porterà ad una conferma di Mattarella?

Per la prima volta si potrebbe arrivare alla scadenza del mandato di Presidente della Repubblica senza un sostituto: ipotesi Mattarella bis?

Covid, la variante Omicron porterà ad Mattarella bis? Lo scenario

Ormai manca davvero poco alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica italiana.

Mancano solo dodici giorni all’inizio delle votazioni per il nuovo presidente, ma la variante Omicron aumenta le incognite. Solo tra i deputati del Movimento 5 Stelle si contano una ventina di positivi, quanti saranno in totale fra due settimane?

Covid, la variante Omicron porterà ad Mattarella bis? I tempi

Qualora dovessero essere molti, i tempi si allungherebbero ulteriormente. In mancanza di un nome che metta d’accordo tutti, se ci fossero trenta o quaranta assenti sarebbe difficile per i candidati arrivare al quorum di 505 voti su 1.009 per poter essere eletti.

Covid, la variante Omicron porterà ad Mattarella bis? L’eventualità

In Italia non si è mai arrivati alla scadenza naturale del mandato di un capo dello Stato senza che il suo successore fosse già stato eletto. A quel punto prenderebbe sempre più piede l’ipotesi di un Mattarella II, con Mario Draghi che resterebbe a palazzo Chigi. Un’eventualità che lo stesso Mattarella vorrebbe evitare per ragioni personali ed istituzionali perché dopo Napolitano sarebbe la seconda volta consecutiva che un Presidente della Repubblica viene rieletto.