Quirinale: la versione Pd su 'caso Belloni', tra show tv, spin e urla nella notte**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Alla fine di tutto, dopo la standing ovation del Parlamento al bis di Sergio Mattarella, i selfie in Transatlantico e il nuovo soprannome conquistato per Enrico 'the winner' Letta, resta un giallo in particolare sulle concitate fasi della complicatissima trattativa sul Colle.

Il caso Belloni. O meglio il ruolo di Letta nella partita sul nome della dirigente generale del Dis. Matteo Salvini e Giuseppe Conte affermano che il segretario Pd fosse d'accordo. La versione dem, però, è del tutto diversa.

La riferiscono all'Adnkronos diversi esponenti Pd che in quelle ore hanno seguito in prima persona la vicenda. "La cosa è andata così", la vicenda viene riferita così come la raccontano nel Pd. Versione che la comunicazione M5S, sentita dall'Adnkronos, smentisce categoricamente.

Ecco il racconto che gira in casa dem. "Il nome di Belloni ballava in giro da giorni, particolarmente sostenuto dai 5 Stelle. Anche attraverso organi di informazione, pure televisivi, 'amici'. E noi iniziamo tutti ad avvertire i 5 Stelle sui rischi politici e istituzionali di proporre il capo del Dis". Letta, spiegano le stesse fonti, in tutti i confronti aveva sempre detto che se si fosse trovata una convergenza su una personalità femminile di alto profilo "sarebbe stato un valore aggiunto" ma "senza mai fare un nome".