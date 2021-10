Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Come ho detto di Quirinale si parlerà da gennaio. Io continuo a pensare che il presidente della Repubblica debba essere eletto con la più larga maggioranza possibile. Da gennaio lavoreremo per arrivare a costruire questa larga maggioranza per il successore di Mattarella".

Così Enrico Letta in conferenza stampa al Nazareno.