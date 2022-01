Quirinale, Letta: bene dialogo ma abbiamo perso 4 giorni

Milano, 28 gen. (askanews) – “Sono ottimista, non molto ottimista, non esageriamo: stiamo discutendo. Secondo me è molto importante che si sia aperto il dialogo. Doveva accadere 4 giorni fa, abbiamo buttato via 4 giorni perchè il centrodestra ha dovuto fare tutto un giro per arrivare al fatto che i numeri non ci sono per eleggere un presidente” senza una larga intesa. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta.

“Faremo di tutto per trovare rapidamente una buona soluzione”, ha aggiunto “Non so se domani sarà il giorno buono, stiamo cercando di essere più rapidi ed efficienti possibile”.

