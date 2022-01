Roma, 20 gen (Adnkronos) – "Il centrodestra si è comportato come se avesse la maggioranza, ha tentato l'assalto al Colle con un candidato centrodestra. Noi ci siamo trovati nella difficoltà di dover respingere questo assalto, ma il nostro problema è non dover dire solo di no ma anche, con il centrodestra, individuare un accordo per un nome condiviso".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina sul Quirinale.