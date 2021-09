Quirinale: Letta, 'Draghi al Colle? 4 governi in 4 anni nuovo record, io per continuità'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Draghi al Quirinale e un nuovo inquilino a Palazzo Chigi? "Sarei incoerente se ti rispondessi, ora dobbiamo essere concentrati sulle ripartenze, sul green pass, sulla scuola. A gennaio si aprirà la vicenda del successore di Mattarella, io sono certo che in quel momento tutti sapremo fare la scelta migliore.

Quello sarà un passaggio essenziale, lo affronteremo in quel momento. Ma lasciatemi dire che la nostra è una democrazia malata, lo so che è una frase forte, ma in 3 anni abbiamo avuto 3 governi con 3 maggioranze diverse, io chiedo se c'è un altro paese democratico in cui sia successo questo. E lo dico perché" con Draghi al Quirinale "raggiungeremmo un altro record: 4 governi in 4 anni, credo che francamente…

Ecco perché credo si debba dare continuità a questo governo". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.