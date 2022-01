Quirinale, Letta: grazie Mattarella per generosità verso Italia

Roma, 29 gen. (askanews) – “Voglio esprimere un grandissimo ringraziamento al presidente Mattarella per la scelta di generosità nei confronti del Paese, che è oggi fondamentale, importante, necessaria. Credo che sia una bella giornata per l’Italia e una giornata importante per la politica italiana. Non perché ha risolto i problemi, ma perché la politica italiana oggi è più consapevole dei suoi problemi e forse può cominciare a tentare di risolverli”. Lo afferma in una conferenza stampa il segretario del Pd, Enrico Letta.

La politica italiana è bloccata, il nostro Paese ha bisogno di entrare in una fase nuova”