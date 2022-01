Roma, 20 gen (Adnkronos) – "Di fronte all'assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare l'equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con il centrodestra per un nome condiviso e non di parte. Dobbiamo trovare un'intesa su un nome super partes, istituzionale, è lo sforzo che stiamo facendo".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina sul Quirinale.