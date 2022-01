Quirinale, Letta: “Mattarella bis soluzione ideale, ipotesi Draghi ancora sul tavolo”

Letta rilancia l'ipotesi di un Mattarella bis e indaga sulla posizione del centrodestra in merito a Draghi: a breve l'incontro con Salvini.

A poche ore dall’inizio della prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha annunciato un incontro con Matteo Salvini e rilanciato l’ipotesi di un Mattarella bis.

Letta sul Mattarella bis

Intervistato durante la trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai Tre, ha spiegato che al primo punto della riunione metterà un chiarimento sulla figura del Premier per capire se “le dichiarazioni fatte siano ultimative oppure no“. Stupito nel vedere che Berlusconi e Salvini abbiano detto no all’ipotesi di Draghi al Colle, il suo obiettivo è quello di indagare quale sia la posizione vera della coalizione.

Letta sul Mattarella bis: “Soluzione in 48/72 ore”

Letta proporrà poi un secondo mandato dell’attuale Capo dello Stato, nonostante quest’ultimo abbia fatto più volte capire di non essere disponibile, che lui ritiene “perfetto e ideale“. Dopo l’indicazione ai suoi di votare scheda bianca alla prima tornata, “sono ottimista che troveremo una soluzione nell’arco di 48 ore, massimo 72“. Tra i parlamentari del PD c’è però il timore che tra due giorni lo scenario sia tutt’altro che pacifico e che il centrodestra possa avanzare un nome “insidioso” che possa mettere a rischio la tenuta dei Cinque Stelle.