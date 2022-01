Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Casini, Draghi, Mattarella? "Non faccio nomi. In una situazione come questa, qualunque nome io faccia è un nome che ha una difficoltà. Voglio attenermi alla sobrietà" tenuta in questi giorni. "Il mio dovere è trovare una soluzione". Così Enrico Letta a SkyTg24.