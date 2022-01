Roma, 20 gen (Adnkronos) – "I grandi elettori saranno convocati domenica pomeriggio alle 17. Sarà il primo momento in cui ci incontreremo con i grandi elettori, non ho idea su quale sarà la situazione delle intese ma lavoreremo in trasparenza piena e totale, discuteremo con tutti senza forzature".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.