Quirinale: Maddalena, durante il Covid salva la vita alla mamma malata**

(Adnkronos) – La madre di Maddalena Da Rozze, di Sedico, in provincia di Belluno, residente a Sedico (BL) si è ammalata di una patologia degenerativa quando lei aveva solo tre anni. Sin da piccola, con amore e maturità, l'ha aiutata, assistendola nelle cure necessarie per mantenerla in vita.

Durante la pandemia, a seguito di un aggravamento improvviso delle condizioni di salute della mamma, Maddalena, che a marzo compirà 17 anni, si è ritrovata a dover gestire in casa, da sola, un’emergenza: ha avuto la prontezza di dare l’allarme e chiamare i soccorsi che hanno permesso di salvare la donna.

Nonostante la vita l’abbia portata a maturare prima dei suoi coetanei, Maddalena non ha perso il sorriso e affronta con lo spirito della propria età le sue giornate, fatte di impegno scolastico, amici e passione per lo sport, la scherma in particolare, che lei pratica con grande entusiasmo.