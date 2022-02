Quirinale: Malpezzi (Pd), 'ottimo segnale da forze politiche su agenda riformatrice'

Roma, 5 feb (Adnkronos) – "Gli applausi del Parlamento al presidente Mattarella si devono trasformare in strumento concreto per fare in modo che quelle sollecitazioni diventino azione riformatrice. Il presidente ha sollecitato le Camere rispetto a provvedimenti su cui già il Parlamento può lavorare".

Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi durante 'Quirinarie', evento organizzato su Facebook dal Pd metropolitano di Milano.

"Noi riteniamo giusto coinvolgere tutte le forze politiche che hanno applaudito, in modo trasversale. Chiederemo in sede di conferenza dei Capigruppo la possibilità di mettere all'ordine del giorno provvedimenti come ad esempio quelli sulla sicurezza sul lavoro, sui regolamenti parlamentari per limitare la decretazione di urgenza, ma anche quelli legati al tema della dignità della persona, come quelli di genere, in modo da aiutare il Paese a raggiungere la parità anche nelle opportunità", ha spiegato Malpezzi.

"Tutto questo si può fare in breve tempo se siamo d'accordo, con un lavoro collegiale del Parlamento. Ieri a questa richiesta il consenso è stato quasi unanime: mi sembra un ottimo segnale da parte delle forze politiche", ha concluso.