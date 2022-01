Roma, 22 gen (Adnkronos) – "Il nome del Presidente della Repubblica dovrà essere condiviso da una maggioranza ampia, non deciso dal centrodestra che non ha i numeri, come dimostra la rinuncia di Berlusconi. È un momento decisivo per l’Italia e il Capo dello Stato dovrà garantire al Paese di uscire dall’emergenza.

Le forze politiche lavorino con responsabilità a questo obiettivo”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio dopo il vertice del centrodestra di oggi sul Quirinale.