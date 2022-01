Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “La logica delle rose non mi appassiona, preferisco lavorare per il dialogo tra i due schieramenti. Il nome che unisce non è ancora uscito, a questo punto direi che si deve aspettare venerdì, ovvero la quinta votazione”.

Così il senatore Pd Andrea Marcucci alle telecamere di Quarta Repubblica su Rete 4.