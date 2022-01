Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Se una parte cerca di prevalere sull’altra, non ne usciamo più. Ripeto, secondo me serve un ‘conclave’, un tavolo, da cui possa uscire un candidato comune. Draghi e’ un patrimonio del Paese, per me va preservato a Palazzo Chigi.

Avremo un nuovo Presidente a breve? Secondo me entro domenica”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con Rai radio 1.