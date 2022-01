Quirinale, Mastella: Casellati? Prova di forza, così è bruciata

Roma, 28 gen. (askanews) – “Non c’è più il governo, mai vista una cosa così; chiedete a Salvini la prossima mossa, ora lanciare così la Casellati è bruciarla”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader del partito Noi di Centro.

“La prova di forza si fa se uno ha la capacità di mettere a tappeto gli avversari, non si fa così. In questo modo si mettono a repentaglio le istituzioni, la presidente del Senato, non è giusto che vada alle forche caudine; se Salvini riesce a recuperare l’altro lato è un grande leader, sennò si faccia da parte se uno sbaglia le mosse.

Un tempo con Berlusconi c’era la Casa della libertà, ora io dico al presidente che questa casa lo aspetta, senza di lui questi non sono in grado di fare nulla”.