Quirinale, Mastella: Casini o Draghi, votiamo e vinca il migliore

Roma, 27 gen. (askanews) – “Io consiglio di andare a votare. I due nomi in campo sono Draghi e Casini, si vada al voto e vinca il migliore. Comunque vada il governo è in crisi, non si illudano gli italiani. Se non avessero avuto difficoltà avrebbero raggiunto un’opinione comune sul presidente della Repubblica”. Lo dice Clemente Mastella, sindaco di Benevento, nel quarto giorno di votazioni per l’elezione del Capo dello Stato.