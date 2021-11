Quirinale: Mattarella cita Leone dopo Segni, 'no a rieleggibilità Capo Stato'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – "Fu anche l’occasione -affermò l'attale Capo dello Stato riferendosi a quel testo- per esprimere la convinzione che fosse opportuno introdurre in Costituzione il principio della 'non immediata rieleggibilità' del Presidente della Repubblica. In quell’occasione Segni definiva 'il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell’azione dello Stato'.

Inoltre –aggiungeva- 'la proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione'".

"Di qui l’affermazione che 'una volta disposta la non rieleggibilità del Presidente, si potrà anche abrogare la disposizione dell’articolo 88 comma 2 della Costituzione, che toglie al Presidente il potere di sciogliere il Parlamento negli ultimi mesi del suo mandato'".

Oltre a questi riferimenti di natura costituzionale, Mattarella nell'ultimo anno ha fatto cenno varie volte alla questione della sua possibile rielezione in maniera formale ed informale.

"Quello che inizia -sottolineò nel messaggio di fine 2020- sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso". Parole che hanno trovato seguito in numerose occasioni, da ultimo l'intervento di martedì scorso all'Assemblea dell'Anci.