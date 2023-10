Quirinale: Mattarella, 'Finlandia rilevante per difesa pace e multilateralismo'

Quirinale: Mattarella, 'Finlandia rilevante per difesa pace e multilater...

Quirinale: Mattarella, 'Finlandia rilevante per difesa pace e multilater...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sappiamo quanto la Finlandia abbia alta credibilità internazionale e anche una grande esperienza per la difesa della pace e del multilateralismo. Vorrei ricordare il contributo che è stato dato da Martti Ahtisaari, il Presidente della Finlandia morto q...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Sappiamo quanto la Finlandia abbia alta credibilità internazionale e anche una grande esperienza per la difesa della pace e del multilateralismo. Vorrei ricordare il contributo che è stato dato da Martti Ahtisaari, il Presidente della Finlandia morto qualche giorno addietro, Premio Nobel per la pace, che oltre ad essere stato un grande operatore di pace è stato un grande europeista: fu durante il suo mandato che la Finlandia è entrata nell'Unione europea". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica della Finlandia, Sauli Niinisto, in visita di Stato.