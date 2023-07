Quirinale: Mattarella riceve presidente Vietnam, ci legano amicizia e solidarietà

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Questa visita consente di riaffermare la grande amicizia chi intercorre tra Italia a e Vietnam, la nostra collaborazione sotto ogni profilo che si basa anche sulla reciproca simpatia che lega i nostri popoli vicendevolmente". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto al presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Văn Thưởng, in visita al Quirinale.

"La visita cade in un anno particolare, sono 50 anni dalle nostre relazioni diplomatiche e 10 anni dal partenariato strategico che stiamo coltivando con successo. La visita è l'occasione per confermare questo costante impegno comune per ampliarlo ulteriormente, aggiornando i settori e ampliandolo di portata e utilità. Ci tengo a sottolineare come il nostro rapporto sia contrassegnato anche da grande solidarietà reciproca nei momenti impegnativi".

Il presidente Mattarella ha ricordato la lettera inviata dal presidente vietnamita "in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna" e "l'importante aiuto" del Vietnam che durante il covid ha inviato mascherine a Roma in segno di "amicizia" per il quale siamo "riconoscenti".