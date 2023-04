Quirinale: Mattarella riceve rappresentanza Polizia di Stato

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 171/mo anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, con una...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 171/mo anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato. Dopo l'intervento del prefetto Giannini, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti. In occasione della celebrazione del 171/mo anniversario, si è svolta, in piazza del Quirinale, la cerimonia del cambio della Guardia d'Onore, con brani eseguiti dalla Banda musicale della Polizia di Stato.