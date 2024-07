Quirinale: Mattarella riceve vertici fondazione Meeting

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Fondazione "Meeting per l'amicizia fra i popoli" Bernard Scholz, accompagnato dal Consigliere e Presidente della Fondazione per la Sussidiariet&ag...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Fondazione "Meeting per l'amicizia fra i popoli" Bernard Scholz, accompagnato dal Consigliere e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini e dal Direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani. Si legge in una nota del Quirinale.