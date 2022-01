Quirinale: Mattarella sceglie Legione Carabinieri per prima e ultima messa da Capo Stato

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – Sergio Mattarella ha scelto la millenaria piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all'interno del Comando della Legione Carabinieri Sicilia di Corso Vittorio Emanuele a Palermo, per la sua prima e la sua ultima messa da Capo dello Stato.

Pochi giorni dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica, il 31 gennaio del 2015, arrivò a Palermo e preferì andare nella chiesetta dei Carabinieri e non a San Michele Arcangelo, vicino a casa sua. La chiesa di Santa Maria Maddalena sorse nel 1130 come cappella all’ombra della Cattedrale, per essere poi demolita e nuovamente eretta poco lontano, ossia nella collocazione di oggi, nel 1187. Oggi è stato accolto dal Generale Rosario Castello, comandante Legione Sicilia e dal generale Giuseppe De Liso, Comandante provinciale dei Carabinieri Palermo.

La messa è stata celebrata dal cappellano militare, don Salvatore Falzone.