Quirinale, Meloni: Berlusconi? Difenderebbe sovranità nazione

Roma, 2 dic. (askanews) – “Penso sia assolutamente normale che in questa fase politica le forze politiche si sentano, non ci farei grandi retroscena sopra: quello che io penso, tuttavia è che il centrodestra in questa trattativa si muova assolutamente compatto, perché abbiamo la grande occasione di far contare un’altra visione anche per raggiungere l’obiettivo di un presidente che faccia l’interesse della nazione”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi “La variante Dc”.

“Io penso invece che sul tema della difesa della sovranità” nazionale “non sarebbe un problema, anzi”, ha risposto Meloni a un cronista che le faceva notare come Silvio Berlusconi al Quirinale, secondo le dichiarazioni di esponenti del centrosinistra, sarebbe un problema per il Paese.