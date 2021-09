Quirinale: Meloni, 'candidato non sia di parte come Ciampi, penso Draghi interessato a Ue'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il centrodestra avrà "per tempo" un candidato per il Quirinale, "oggi non so dire" se sarà Silvio Berlusconi, ma "è un errore di impostazione, che abbiamo grazie alla sinistra, pensare che il Presidente della Repubblica debba essere un uomo di parte.

Per cui a me piacerebbe immaginare una figura che non avesse grandi legami con le parti, ricordo un ottimo Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la sua elezione fu trasversale". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

"Draghi -ha aggiunto- credo non sia proprio interessato, secondo me come prospettiva" pensa "all'Europa".