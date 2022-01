Quirinale, Meloni: Casellati è un’apertura, ora bisogna decidere

Roma, 28 gen. (askanews) – “I voti del centrodestra ci sono, siamo compatti, poi bisogna verificare in aula, noi come FdI abbiamo dimostrato di avere compattezza e che il centrodestra può essere molto attrattivo: abbiamo portato la candidatura di Crosetto, noi contiamo il 6,3% di questa elezione, non siamo il partito decisivo e Crosetto ha preso 115 voti”.

Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

“Casellati è la candidatura del centrodestra, istituzionale, è una donna e la seconda carica dello Stato, tutti parlano di donne e noi le candidiamo; è un apertura, poi bisogna decidere, questo spettacolo deve finire.

Dall’altra parte muovano un passo avanti, hanno detto no su tutti”.