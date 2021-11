Quirinale: Meloni, 'centrodestra sia compatto, cercare convergenze è difficile'**

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Sul Quirinale, nel centrodestra "ho chiesto io che questa compattezza resista fino alla fine. Mi si deve garantire che mentre si fa questo lavoro nessuno tratta con altri". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica.

"Berlusconi, per come lo vedo io, essendo stato rimosso come ultimo presidente eletto da alcune consorterie, sarebbe una garanzia. Ma non abbiamo da soli i numeri, bisogna cercare convergenze e più le figure sono schierate e più sulla carta può essere difficile. Ma io ci sto a cercarle", ha aggiunto la leader di FdI.